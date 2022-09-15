Житель Кургана призывал к насильственной смене власти в стране

Следственным подразделением УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Кургана. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).

«Являясь активным противником действующих высших органов исполнительной власти Российской Федерации и проводимой ими политики, фигурант размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» текстовые файлы и видеозаписи с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти, а также призывы к насильственной смене власти в стране и захвату властных полномочий», – рассказали в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, Ольга Федорова

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