В курганском озере нашли труп охотника

В озере Саткан Шадринского района Курганский области найдено тело мужчины. Житель Шадринска 1966 года рождения пропал еще 11 сентября. Мужчина выехал из дома на озеро поохотиться и не вернулся. Родственники начали поиски и обратились в полицию.

«Тело мужчины в ходе поисковых мероприятий было извлечено из воды вечером 14 сентября текущего года. На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы. К настоящему времени следователем проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося», – сообщили в СУ СКР по Курганской области. В ведомстве добавили, что признаков насильственной смерти в ходе осмотра тела погибшего не обнаружено.

Курган, Ольга Федорова

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