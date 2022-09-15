В центре Кургана снесут дома и построят сквер

Власти Кургана планируют построить в центре города новый парк. Об этом заявила мэр Елена Ситникова. Сквер появится в районе перекрестка улиц Кирова и Карла Маркса, на месте аварийный малоэтажек. Их решено снести.

«Там очень дорогая земля и мы могли бы выставить эти участки на торги для последующей застройки, чтобы пополнить городской бюджет. Но мы не ставим себе задачу застроить каждый сантиметр на территории Кургана. Мы прекрасно понимаем, что горожанам нужны не только жилые дома, но и благоустроенные парки, скверы», – сообщила Елена Ситникова газете «Новый Мир».

У перекрестка улиц Кирова-Маркса расположены три двухэтажных дома 1949 и 1950 годов постройки. Они признаны аварийными, подлежат расселению. Глава города не уточнила, когда конкретно начнется процесс сноса зданий и строительство парка.

Курган, Ольга Федорова

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