Курганец ограбил автомат с мягкими игрушками

Житель Кургана похитил мягкие игрушки из автомата в одном из торговых объектов областного центра. «Молодой человек путем отгиба стекла аппарата похитил порядка тридцати мягких игрушек и скрылся с места происшествия. Материальный ущерб составил более 5,5 тысяч рублей», – сообщили в УМВД по Курганской области.

Сотрудники полиции по записи с камеры видеонаблюдения установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина. Часть похищенных игрушек он успел продать. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан.

Курган, Ольга Федорова

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