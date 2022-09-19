В Кургане скончался генерал Владимир Усманов

В Кургане 19 сентября на 72 году жизни скончался генерал-майор в отставке, бывший советник губернатора по патриотическому воспитанию, руководитель регионального отделения «Боевого братства» Владимир Усманов.

«Человек – глыба. Учитель. Руководитель. Настоящий патриот России! Богатейшая на события биография: служба в Вооруженных силах СССР, в том числе, в Афганистане, военный комиссар Курганской области, советник и полномочный представитель губернатора области по вопросам патриотического воспитания, автор «Книги Памяти Курганской области» и десятков других патриотических книг, инициатор множества добрых акций и проектов, доктор педагогических наук, член Союза журналистов и Союза писателей. Почётный работник общего образования РФ. Обладатель заслуженных наград и премий. Но, кроме всего этого, это был необычайно чуткий человек, умеющий слышать тех, кто рядом. Где-то поддержать, где-то обосновать ошибочность твоих взглядов, очень радеющий за общее дело и неравнодушный человек», – написал на своей странице в соцсети депутат курганской областной думы Родион Вяткин.

Владимир Усманов был награжден Орденом Красной Звезды, медалью «От благодарного афганского народа», орденом «За военные заслуги», медалями «За безупречную службу» трех степеней, «За ратную доблесть», медалью Покрышкина, орденом Русской Православной Церкви Святого Благоверного князя Даниила Московского 3-й степени, золотой медалью М.В. Ломоносова, золотой медалью Российского Фонда Мира.

Курган, Ольга Федорова

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