Курганцам пообещали аномальную жару в сентябре

В Курганскую область снова пришла аномальная жара. По информации центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 22 сентября в регионе ожидается погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 и более градусов. Синоптики обещают до плюс 30 градусов жнем.

Напомним, в начале сентября в Кургане был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил плюс 35,8 градусов.

Курган, Ольга Федорова

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