Губернатор Шумков заявил, что некоторые главы исчерпали жизненный ресурс

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в эфире радио «России» рассказал, как он оценивает работу районных глав и почему некоторые из них увольняются.

«Ноша главы она не легка. Я благодарен главам, в том числе и новым, которые приходят. Это не потому, что старые были плохи. Это потому что кто-то уже, прошу прощения, исчерпал свой жизненный ресурс. Люди же устают тоже. Второе: приходят новые задачи. И для этих новых задач нужны новые люди. Несмотря на кадровый голод в нашем регионе, мы пытаемся этот вопрос решать, предлагать эти направления новым людям», – рассказал Вадим Шумков.

По словам губернатора, главы должны понимать, что они – главные на подконтрольной им территории, и отвечают за все, вне зависимости от того, к чьим полномочиям относится решение той или иной проблемы в районе.

«Глава – главный на территории муниципального округа. Поэтому без разницы – строю я там больницу, идет ремонт детского сада или школы, ремонтируются там дороги, тянется ли туда газ, есть ли там инвестиционные проекты – это все вопросы главы. Все зависит от главы, от того, как он к этому подходит. Если он, прошу прощения (есть такой народный термин), «придуривается», то его век и карьера будут недолгими. Нам эти вопросы видно сразу же. Мы поправим человека, – сказал губернатор. – Я с уважением и пониманием сложности отношусь к работе глав. Но мы убрали максимум оттуда воздуха. Потому все эти вот, знаете, разговоры образца 2018 года: «Вы знаете, я не назначенный, я избранный, а раз я избранный вы меня не уберете. А света в населенном пункте нет. А дорога плохая, а у меня денег нет, а губернатор плохой а подпишите президенту. А лучше идите сразу к нему на прямую линию»… Я же помню эти времена. Когда я приезжал в населенный пункт и вместо того, а глава вместо решения вопросов, ролики снимал и отправлял их на прямую линию президенту. То есть он хотел таким популизмом позаниматься и снискать уважение. Нам зачем эта прослойка?».

Глава Зауралья подчеркнул, что со всеми проблемами жители районов должны идти к главе.

«Пришли – решай. Все, что в твоих силах. Все, что у тебя деньгами подкреплено. Ряд вопросов не требуют денежного исполнения, там же есть организационные – просто надо руками поработать. Иди и решай. Тебя для этого поставили. Хватит изображать вот эти игры в законы и в полномочия и в прочее и прочее. Иди работай. Это наш подход», – резюмировал Шумков.

Курган, Ольга Федорова

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