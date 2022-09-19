Губернатор Шумков назвал свой тг-канал прямой связью со своим народом

Курганский губернатор Вадим Шумков рассказал, для чего ему нужен телеграм-канал. В эфире радио «России» глава Зауралья сообщил, что пользуется мессенджером для прямой связи с населением.

«Телеграм-канал является простым инструментом этой прямой связи. Либо вы будете разговаривать с людьми сами (на улицах, через телеграм-канал, через ВК, через телевизор, через радио, на собраниях общих, выезжая в населенный пункт, заходя к ним домой, в школе, детском садике, на заводе. Либо за вас это будут делать другие люди. Их немного, слава богу, но у этих людей свои установки. Им надо, чтобы своим негативом они делились со всеми. Делаешь дорогу – плохо делаешь. Ты мост ремонтируешь – не так ремонтируешь. Ты хлеб посеял – криво посеял. Ты завод построил – зачем построил. Завода нету – очень плохо, потому что нет работы. Потому пытаться лавировать между людьми, как-то им угождать – это, знаете, не наше дело. Это не государев подход. Моя задача – иметь прямую связь с моим народом, с моими людьми», – заявил Вадим Шумков.

Напомним, что в телеграм-канале курганского губернатора отключены реакции и комментарии. Жители области не могут задать Вадиму Шумкову вопрос или оставить предложение. Также отсутствует возможность комментировать посты и на странице главы Заурлья в социальной сети ВКонтакте.

Курган, Ольга Федорова

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