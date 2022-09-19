Курганец заколол друга шампуром в сердце

Житель Кургана убил человека ударом шампура в сердце и сегодня был приговорен к 10 годам лишения свободы. Преступление было совершено в мае текущего года. 24-летний мужчина гостил у своего знакомого в селе Звериноголовское. Оба были пьяны и поссорились.

«Осужденный нанес своему товарищу один удар в область сердца взятым на месте происшествия шампуром. Потерпевший скончался на месте в результате массивной кровопотери», – сообщили в СУ СКР по Курганской области. Курганец признан виновным в убийстве. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Курган, Ольга Федорова

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