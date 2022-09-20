Жители курганской деревни просят помощи у Шумкова: люди остались без дороги, лекарств и хлеба

Жители деревни Сосновка Куртамышского района Курганской области написали открытое письмо губернатору Вадиму Шумкову. Люди сообщили, что из-за плохой дороги оказались отрезанными от мира – нет возможности получить медицинскую помощь, нельзя купить хлеба, дети не всегда могут посещать школу.

Обращение с просьбой о помощи, подписанное селянами, опубликовала Лена Сереброва в группе «Реальный Курган» в ВКонтакте.

«Ранее у нас был совхоз «Приречный», при его существовании были сделаны асфальтированные дороги. С использованием тяжелой техники дороги вышли из строя, были разбиты, ремонта не было. Неоднократно мы обращались к новым хозяевам, просили помощи, но реакции не было никакой. Нам обещали отремонтировать дорогу, когда будут делать асфальт на Куртамыш, но прошло 3 года, сдвигов никаких нет, – пишут жители Сосновки (всего в деревне проживает 43 человека). – Мы все пожилые люди, нам часто приходится ездить в больницу, так как медпункт наш закрыт, автобусы у нас не ходят, а таксисты отказываются ехать из-за плохой дороги, так как ее практически нет. Один раз в месяц в деревню приезжает передвижной автобус, но помощь медики не могут оказать, кроме измерения давления. Таблеток у них приобрести также нельзя, ссылаются на отсутствие сертификата. Зачем тогда приезжают? Магазина у нас нет, раз в неделю приходит автолавка, но покупать там практически нечего. Из Кургана возили два раза в неделю свежий хлеб, но опять же из-за дороги не стали ездить. Где же нам брать этот необходимый продукт? В деревне живет многодетная семья, дети школьного возраста вынуждены пропускать занятия, так как дороги в зимний период не чистятся и автобус не может вывезти детей на учебу в Камыши. Живем мы в замкнутом пространстве. Помогите нам в нашей проблеме. Пусть отремонтируют нам дорогу».

На пост в ВКонтакте 18 сентября отреагировала администрация Куртамышского округа. Чиновники сообщили, что направили обращение в отдел по работе в сельских территориях для детального рассмотрения и пообещали ответить в течение пяти рабочих дней.

Между тем, люди уверены, что вместо реальной помощи получат отписку.

«Администрация Куртамышского округа, впервые слышите эту проблему?», – спросила у чиновников Марина Шевцова.

«Шумков рассмотрит и направит обращение главе МО, а он в свою очередь просто отпишется что всё замечательно, люди счастливые в этой деревне. Я просто обращался по поводу дороги и газа в своей деревне, но мне отписались и храню это письмо в рамочке, я счастлив что всех заблаговременно предупредил и продолжаем жить весело!», – написал Роман Тальков.

«Зато на Болдинцово дорогу ремонтируют», – резюмирует Елена Головина (в Болдинцево находится резиденция курганского губернатора – прим. ред.).

Курган, Ольга Федорова

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