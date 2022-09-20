Курганцы возмущены качеством ремонта дорог в Кетовском районе

Жители Курганской области недовольны качеством ремонта дорог в Кетовском. В группе «Реальный Курган» выложили видео, на котором часть ям залита новым асфальтом, а часть осталась нетронутой. «Вот так проводят ямочный ремонт в Кетовском районе», – написал автор поста Бауржан Мусабаев. Он уточнил, что это участок дороги на село Падеринское.

В ответ департамент строительства Курганской области сообщил, что работы по ямочному ремонту еще не завершены. «В ближайшее время подрядная организация АО «Варгашинское ДРСП» в рамках государственного контракта по содержанию продолжит работы на автомобильной дороге межмуниципального значения «Иртыш» – Падеринское – Борки – Бузан в Кетовском районе», – написали чиновники.

Пользуясь случаем в комментариях жители выложили еще ряд видео и фото дорог Кетовского района, которые находятся в ужасающем состоянии.

«В Колташево не лучше «подлатали» пару ямок, у трассы, а как в само село ехать так сколько колёс там пробито! Змейкой ехать приходится, вернее не ехать а ползти!», – написала Лилия Бутакова.

«Это ещё мелочи! Вы посмотрите участок дороги от Путейского городка до Введенского переезда. Вот там жесть полная. Да и от переезда до поворота на Боровскую птицефабрику большегрузы всё раздолбали», – добавил Евгений Чашков.

«Это ещё нормально! дорога от Черемухово до Менщиково – квест: яма на яме», – сообщила Наташа Иванова.

«Дорога на село Нижнетобольное как после термоядерной бомбёжки. И никому нет дела. Но у нас же нет губернатора по Курганской области, есть губернатор по городу Курган только», – написал Алексей Кострюков и получил ответ от ГКУ «Курганавтодор» о том, что вопрос включении дороги общего пользования межмуниципального значения Подъезд к г. Тюмень – Нижнетобольное – Охотино в Белозерском районе в график ремонта будет рассматриваться при формировании плана работ на последующие годы.

«Проезд транспортных средств по данной автомобильной дороге обеспечивается в рамках государственного контракта по содержанию данной автомобильной дороги силами подрядной организацией АО «Варгашинское ДРСП»», – сообщили в «Курганавтодор».

Курган, Ольга Федорова

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