Жители домов в центре Кургана остались без холодной воды

Жители домов в центре Кургана в очередной раз остались без холодного водоснабжения. По информации АО «Водный союз», в связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу, ограничена подача холодного водоснабжения по адресам:

ул. К.Маркса, 76, 76а (т/п№86), 78, 78а (д/с №105), 80, 107, 107а, 111, 111а

ул. М.Горького,149, 153, 155

ул. Пролетарская, 26

ул. Савельева, 23, 31.

Работы по устранению аварийной ситуации ведет бригада компании.

Курган, Ольга Федорова

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