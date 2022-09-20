Курганских чиновников научат вести контрпропаганду в соцсетях

Курганских чиновников научат распознавать распространение террористической идеологии в соцсетях и вести контрпропаганду. Об этом говорится на сайте Госзакупки. За обучение 22 своих сотрудников по программе повышения квалификации «Вопросы профилактики терроризму» правительство региона готово заплатить 53 тысячи рублей.

Согласно техзаданию закупки, за 18 академических часов курганским чиновникам расскажут об основных понятиях в области противодействия терроризму, о технологии деструктивного информационного воздействия и методах противодействия им, об особенностях распространения антитеррористической информации на официальных страницах органов государственной власти и т.д.

Еще 27 чиновников обучат по программе повышения квалификации «Реализация государственной национальной политики в РФ. Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма». Этот курс обойдется бюджету в 65 тыс. рублей.

Курган, Ольга Федорова

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