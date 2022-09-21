Гость из Тюмени застрелил курганца на охоте в Зауралье

Житель Тюменской области застрелил человека на охоте в Зауралье. Трагедия произошла 18 сентября на территории Шатровского района. Мужчины находились в гостях у родственников потерпевшего. Во время охоты на диких животных в лесном массиве, расположенном вблизи села Камышевка 43-летний тюменец совершил выстрел из карабина, не убедившись в отсутствии людей по направлению выстрела.

«В результате произведенного выстрела 44-летнему потерпевшему, также принимавшему участие в охоте, было причинено огнестрельное ранение, от которого он скончался на месте», – сообщили в СУ СКР по Курганской области. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Курган, Ольга Федорова

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