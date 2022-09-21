Курганских чиновников заставили создать маневренный фонд

В Курганской области прокуратура заставила администрацию Целинного района заняться созданием маневренного жилищного фонда, предназначенного для временного проживания людей на случай наступления непредвиденных обстоятельств, влекущих утрату жилья.

В ходе проверки выяснилось, что чиновники не занимались этим вопросом, тога надзорное ведомство обратилось в суд. «Возложение на муниципалитет соответствующих обязанностей позволит в дальнейшем предоставлять жилые помещения, отвечающие санитарным и техническим нормам», – сообщили в прокуратуре Курганской области. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.

Курган, Ольга Федорова

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