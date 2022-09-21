Минстрой РФ похвалил курганских чиновников

Курганская область отмечена благодарственным письмом министерства строительства РФ за высокие результаты работы за 8 месяцев 2022 года. Его вручил первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Ломакин. Всего благодарственными письмами отмечены 30 регионов, которые лидируют по темпам ввода жилья, расселению аварийного жилищного фонда, строительству объектов благоустройства и кассовому исполнению. В их числе и Курганская область.



Как сообщает пресс-служба губернатора, с начала 2022 года в Зауралье введено более 205 тыс. квадратных метров жилья. Из аварийного жилья переселено 380 человек (до конца года планируется расселить еще 70 человек).

Курган, Ольга Федорова

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