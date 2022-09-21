Губернатор Шумков назвал мобилизацию непростым, но необходимым решением

Губернатор Курганской области вечером 21 сентября прокомментировал решение руководства страны о частичной мобилизации. Он назвал его «непростым, но взвешенным и необходимым» и призвал граждан сплотиться для того, «чтобы выполнить задачи по защите Родины».

«Правительство региона, органы исполнительной власти и местного самоуправления переходят на усиленный режим работы. Отменены отпуска руководителей. Идет совместная работа с военным комиссариатом по обеспечению содействия в проведении частичной мобилизации, объявленной президентом. Уполномоченным органам правительства области и администрации Кургана поставлена задача проанализировать потребность в создании специальных групп в детсадах с более длительным сроком работы для детей сотрудников оборонных предприятий, родители которых работают по линии гособоронзаказа», – написал в своем телеграм-канале Вадим Шумков.

Он добавил, что все службы и структуры жизнеобеспечения, экономики и социальной сферы в регионе работают в стабильном режиме.

«Убираем урожай, работаем на заводах, ремонтируем и строим дороги, модернизируем инфраструктуру, учим, лечим продолжаем работать по всем направлениям. Берегите себя и своих близких. Сила V правде. А правда всегда с Россией», – закончил свой пост губернатор.

Курган, Ольга Федорова

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