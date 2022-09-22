Главный редактор курганского СМИ собрался на Донбасс

Главный редактор курганской телекомпании «Область45», помощник сенатора Сергея Муратова Михаил Белокрылов заявил о своем решении поехать на Донбасс в качестве военного корреспондента. Пост об этом на странице Михаила в ВКонтакте появился ночью 22 сентября.

«Много…очень много разговоров о частичной мобилизации. Но важную роль здесь должны играть именно военные корреспонденты. Которые обязаны рассказывать, показывать, с передовой, с тыла, везде. Чтобы показать диванным курганским и российским блогерам, критиканам, псевдоаналитикам то, что на самом деле происходит в ДНР, ЛНР, на освобожденных территориях Украины. Нужно ехать и показывать, как есть на самом деле. Пока не уверен, что хоть кто-то из журналистов Курганской области найдет в себе силы отправиться в Донбасс. Эти силы в себе я нашел. Работаем, братья…», – написал Белокрылов.

В разговоре с «Новый Днем» Михаил не смог уточнить сроки своего отъезда на Донбасс, он пояснил, что пока это только идея.

«Сейчас запускается федеральный проект «ЗОВ45». Группы в социальных сетях уже есть, ВКонтакте, в телеграм. Скоро запустим сайт. Вот как раз в рамках этого проекта есть идея съездить в ДНР и ЛНР и сделать серию репортажей, в том числе, с передовой, а также с освобождённых территорий. Показать всё как есть на самом деле, пообщаться с местными жителями, с нашими ребятами, которые там сейчас находятся. Никаких конкретных сроков пока нет, есть идея, которую нужно реализовать. Это ведь не так просто, купил билет и поехал военкором. Там куча согласований, аккредитация», – рассказал «Новому Дню» журналист.

Напомним, накануне, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Предполагается мобилизировать 300 тысяч человек из резерва для участия в спецоперации на Украине.

Курган, Ольга Федорова

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