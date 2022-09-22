В Зауралье на треть снизилось число пожаров в жилье

В Зауралье в 2022 году, по сравнению с прошлым годом, на треть снизилось число пожаров в жилье. Об этом во время прямого эфира в правительстве Курганской области 22 сентября заявил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков.

По его словам, есть три основных причины возгораний жилых помещений. «Как правило, это курение в нетрезвом виде. 40 процентов от всех пожаров происходят по причине нарушения эксплуатации электрооборудования и 21 процент – из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печи», – сказал Носков.

Он призвал жителей Курганской области покупать и устанавливать в домах автономные пожарные извещатели (стоимость прибора примерно 500 рублей), благодаря которым с 2019 года в Зауралье было спасено 39 человек, в том числе 23 ребенка.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»