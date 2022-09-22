Житель Кургана призывал к расправе над неславянскими народами

Житель Кургана подозревается в ведении экстремистской деятельности в сети Интернет. На своей странице в социальной сети 38-летний мужчина размещал комментарии к новостным материалам. «Комментарии, по заключению экспертной группы содержат признаки призыва к осуществлению насильственных действий в отношении неславянских народов, а также способствуют возбуждению в обществе межнациональной и межрелигиозной розни и вражды», – сообщили в пресс-службе УФСБ по Курганской области.

В отношении курганца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Фигурант полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»