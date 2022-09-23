В Зауралье семья погибшего под поездом ребенка получит 1,4 млн рублей

В Курганской области транспортная прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда семье погибшего под поездом ребенка. Трагедия произошла в апреле 2021 года – при переходе железнодорожных путей на станции Малиновка Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом был смертельно травмирован несовершеннолетний.

«С целью защиты прав матери, двух несовершеннолетних сестер и малолетнего брата погибшего, прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с железнодорожной компании денежных средств в счёт компенсации морального вреда, в результате рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены. Семья погибшего ребенка получила денежные средства в счет компенсации морального вреда в общей сумме 1,4 млн рублей», – сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Курган, Ольга Федорова

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