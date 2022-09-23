На набережной Кургана установили скамейки, сделанные осужденными

На курганской набережной вдоль пляжа «Бабьи пески» установили лавки и урны, сделанные заключёнными. Об этом 23 сентября 2022 года сообщает пресс-служба ФСИН по Курганской области.

Скамейки изготовлены в ИК-2, в посёлке Просвет, по договору с МУП «Управление капитального строительства» в Центре трудовой адаптации осужденных. Всего осужденные сделали 27 скамеек и урн.

По словам заместителя начальника ИК-2 Евгения Воробьева, скамейки выполнены из дерева с декоративным обжигом, покрыты лаком, имеют металлический каркас, придающий прочность конструкциям.

Курган, Наталья Ефремова

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