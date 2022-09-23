Курганцам, состоящим на воинском учете, запретили покидать регион

В Курганской области запретили покидать регион всем, кто состоит на воинском учете. Военный комиссар Айрат Зарипов 21 сентября подписал приказ «Об объявлении мобилизации», из которого следует, что все получившие персональную повестку офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины и матросы запаса должны явиться в указанные пункты в назначенный срок. При себе мобилизованные должны иметь необходимые документы и личные вещи.

Тем, кто проживает в Курганской области временно, предписано вернуться к постоянному месту жительства и явиться в свои военные комиссариаты, где они состоят на воинском учете. Всем, состоящим на воинском учете, воспрещается покидать место жительства в период мобилизации без разрешения комиссариата. Также приказ обязывает работодателей своевременно рассчитать мобилизованных сотрудников, выплатить им зарплату и обеспечить явку своих работников на пункты призыва.

«Граждане, не явившиеся по мобилизации в указанные им сроки и пункты, несут ответственность, в том числе уголовную, в соответствии с законодательством Российской Федерации», – говорится в приказе.

Кроме того, военный комиссар приказал руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, владельцам транспортных средств доставить исправные автомобильные транспортные средства в соответствии с частными нарядами военных комиссариатов. Те, кто будет препятствовать передаче автомобилей армии, также понесут ответственность.

Курган, Ольга Федорова

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