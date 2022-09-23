За смерть рабочего на курганском заводе ответит женщина

За смерть стропальщика, погибшего на курганском заводе, ответит машинист крана. Женщину-машиниста обвинили в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.217 УК РФ). В ближайшее время уголовное дело направят в суд, – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Трагедия произошла 15 июня текущего года на территории одного из цехов завода, расположенного в Кургане, 39-летний стропальщик получил смертельные травмы во время выполнения погрузочных работ.

«В ходе следствия установлено, что при возникновении аварийной ситуации машинист крана не приняла мер для отключения механизмов мостового крана, что привело к обрыву и падению крюковой подвески на потерпевшего», – пояснили в СК.

В ведомстве не смогли уточнить вес крюковой подвески, который может достигать несколько тонн. Также там не сообщили название предприятия, на котором произошло ЧП.

Курган, Ольга Федорова

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