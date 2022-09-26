Губернатор Шумков выразил соболезнования семьям погибших в школе Ижевска

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования и родным и близким погибших, главе Удмуртии Александру Бречалову и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, – сообщает пресс-служба регионального правительства.

ЧП случилось 26 сентября, в понедельник. Неизвестный ворвался в школу №88 в Ижевске и начал расстреливать учащихся и сотрудников образовательного учреждения. По официальным данным СКР на 14:44 (время местное), погибли 13 человек, из них 7 детей. Ранены 14 детей и 7 взрослых. Обстоятельства преступления выясняются. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Известно, что нападавший покончил с собой. Документов при нём не имелось, личность его устанавливается.

Курган, Ольга Федорова

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