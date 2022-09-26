Столицы уральских регионов упали в рейтинге по уровню зарплат

Областные центры всех шести регионов УрФО потеряли от 1 до 17 позиций в рейтинге РИА Новости по уровню зарплат в первом полугодии 2022 года.

Так, Курган занял 82 место со среднемесячной чистой зарплатой 39,6 тыс. рублей, на которую можно купить более 2,3 фиксированных потребительских наборов. В первом полугодии 2021 года Курган был на 79 месте (35,8 тыс. руб. и 2,22 потребительских набора).

Областные центры остальных уральских регионов расположились в рейтинге следующим образом.

Салехард – 2 место (115,5 тыс. руб., 5,07 набора). В 2021 году столица Ямала занимала в рейтинге первую позицию.

Ханты-Мансийск – 11 место (85,6 тыс. руб., 3,97 набора). В прошлом году столица Югры была на 5 позиции.

Екатеринбург – 19 место (60,4 тыс. руб., 3,36 набора). В 2021 году столица Свердловской области была на 17 позиции.

Тюмень – 26 место (65,4 тыс. руб., 3,23 набора). В 2021 году Тюмень занимала в рейтинге 9 позицию.

Челябинск – 42 место (47,6 тыс. руб., 2.84 набора). В прошлом году областной центр занимал 40 место.

Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занимает ямальский город Новый Уренгой – среднемесячная чистая зарплата в I полугодии 2022 года составляла здесь почти 130 тысяч рублей, на нее можно было купить более пяти фиксированных потребительских наборов. Примечательно, что в 2021 году Нового Уренгоя в рейтинге РИА Новостей вообще не было.

Курган, Ольга Федорова

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