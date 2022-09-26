Губернатор Шумков выступил перед мобилизованными и пообещал помощь их семьям

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выступил перед мобилизованными гражданами, которые отправились к месту службы. Он сообщил, что власти готовы выдать всем, кому необходимо, аптечки, коврики, спальные мешки. Также глава региона попросил бойцов заполнить анкеты, в которых указать, нуждаются ли в чём-то их семьи – правительство региона обещает оказать им помощь. Видео с обращением г-на Шумкова размещено в официальном телеграм-канале правительства региона 26 сентября 2022 года.

«У кого вопросы по семье – заполните анкеты, о семьях будем заботиться, указывайте основные вопросы. Всё, что касается социальной поддержки – будем брать на себя. Чем необходимо – поможем. У вас сейчас задача только одна – выполнить свой долг и вернуться живыми», – подчеркнул Вадим Шумков.

Курган, Наталья Ефремова

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