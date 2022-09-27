Мэрия Кургана после трагедии в Ижевске отчиталась об усилении мер безопасности в школах

В Курганских школах после трагедии в Ижевске еще раз проверят меры безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы и проведут внеплановые инструктажи с сотрудниками и обучающимися. Как сообщили в мэрии, в школах ежеквартально проводятся учебные практические тренировки, цель которых – научить детей и взрослых действовать в случаях вооруженных нападений, обнаружения взрывных устройств и других чрезвычайных ситуаций.

«В сентябре текущего года в рамках Единого дня тренировки во всех школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования Кургана прошли учебные тренировки и отработаны навыки первой линии защиты – охранников, дежурных, вахтеров, директоров и заведующих», – заявили в администрации Кургана. Там добавили, что все здания образовательных учреждений оборудованы системой видеонаблюдения. Кроме того, школы и детские сады оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Напомним, 26 сентября в школу №88 в Ижевске ворвался мужчина и начал расстреливать учащихся и сотрудников образовательного учреждения. Погибли 17 человек.

Курган, Ольга Федорова

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