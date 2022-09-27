В Кургане объявлен сбор помощи для добровольцев

В Кургане с 26 сентября заработали пункты сбора гуманитарной помощи от населения для добровольцев, участвующим в специальной военной операции, и жителям Украины.

На территории города Кургана работают пункты приема помощи по адресам: ул. Советская, 110 и ул. Техническая, 4. С раннего утра горожане, предприятия и организации приносят сюда продукты питания долгосрочного хранения – крупы, консервы, макаронные изделия, тушенку и другие.

Также в пунктах принимают теплые вещи, спальники, туристические коврики. Пункты приема работают ежедневно с 10:00 до 19:00 без выходных, – сообщили в администрации города.

Курган, Ольга Федорова

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