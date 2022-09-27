Ремонтировать Чеховский мост в Кургане будет тюменский подрядчик

Ремонтировать Чеховский мост в Кургане будет тюменская компания «Гарант». Именно этот подрядчик выиграл аукцион «Управления дорожного хозяйства и благоустройства Кургана». Других желающих побороться за этот контракт не нашлось – «Гарант» был единственным участником. Соответственно, компания получит подряд по максимальной цене – 154,8 млн рублей.

Как ранее сообщали в пресс-службе администрации Кургана, ремонт транспортной развязки должен начаться в следующем году.

«Ремонт Чеховского путепровода будет синхронизирован с другими ремонтами городских транспортных развязок. Он начнётся только после окончания работ на Некрасовском путепроводе»,– уверяли в мэрии.

Согласно документации аукциона, срок выполнения работ: с 1 апреля 2023 года по 1 декабря 2023 года.

Курган, Наталья Ефремова

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