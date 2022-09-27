В одном из курганских районов заявили, что выполнили план по мобилизации

Власти Альменевского района Курганской области 27 сентября сообщили, что выполнили план по мобилизации. «С собой призывникам выдали сухпайки, которые приобрела администрация округа. Сейчас ребята отправились в областной пункт сбора», – сказал глава Альменевского округа Алексей Снежко. Он отметил, что многие из жителей пришли в военкомат, не дожидаясь повестки.

«Мы в свою очередь вместе с социальными службами, как и поручил глава региона, позаботимся о семьях наших земляков, пока они выполняют воинский долг», – резюмировал Снежко.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Предполагается мобилизировать 300 тысяч человек из резерва для участия в спецоперации на Украине.

Курган, Ольга Федорова

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