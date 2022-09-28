Курганец вышел в финал конкурса «Учитель года России»

Тюмень (Новый День, Ольга Федорова) –Учитель истории и обществознания гимназии № 19 города Кургана Юрий Долгих стал лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022», финал которого проходит в эти дни в Тюмени.

«Желаем нашему финалисту удачи и, конечно же, победы», – сообщили в департаменте образования Курганской области.

Всего во второй тур прошли 15 лучших педагогов. Вместе с Юрием Долгих за победу в конкурсе будут бороться финалисты из Ульяновской, Рязанской, Московской, Челябинской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Донецкой Народной Республики, Татарстана, Мордовии, Хакасии, Кабардино-Балкарской, Чеченской, Удмуртской Республик, Москвы и Краснодарского края. Пятерка призеров станет известна 1 октября. Они поедут в Москву на педагогический совет с министром просвещения.

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