Губернатор Шумков подписал постановление об оказании помощи семьям мобилизованных

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 27 сентября подписал постановление о внеочередном порядке оказания помощи семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации. В документе прописаны внеочередное предоставление социальных услуг, а также медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.

К семьям мобилизованных относятся: супруги, состоящие в зарегистрированном браке, родители, несовершеннолетние дети, дети до 23-х лет, обучающиеся в образовательных организациях на очных отделениях и дети, ставшие инвалидами до достижения ими 18 лет, – говорится в документе. Главному управлению соцзащиты Курганской области поручено вести учет семей мобилизованных курганцев и организовать их социальное обслуживание. Контроль возложени на замгубернатора Ларису Кокорину.

Тюмень, Ольга Федорова

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