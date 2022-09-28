В Кургане школы, детсады и заводы останутся без холодной воды

В Кургане почти на сутки без холодной воды останутся жилые дома, школы, детские сады, заводы и исправительные колонии. По информации АО «Водный Союз», в связи с врезкой водопровода и установкой задвижки на ул. Криволапова с 9 часов утра 30 сентября до 6 часов утра 1 октября будет ограничено холодное водоснабжение по некоторым адресам.

Под отключение попадут следующие дома и объекты:

ул. Криволапова, №№ 7, 7/1, 7а(тп), 10, 13, 13а, 15, 17, 18 (детский сад № 121), 19, 21, 22, 24, 24а, 26, 28, 28а;

ул. Карельцева, №№ 84, 90, 90к1, 92, 103 (школа № 11), 107, 109, 111, 111а, 113, 115, 117, 117а (детский сад № 137), 119;

ул. 4-я Больничная, №№ 5, 8, 10;

ул. 7-я Больничная, №№ 36, 38, 38а, 38б, 38в, 38в/1, 40;

ул.9-я Больничная, №№ 8, 12.

Также 30 сентября для врезки водопровода по ул. Стройбаза, 1 с 9:00 до 21:00 часа будет ограничено холодное водоснабжение по адресам:

микрорайон Путейский – полностью, в том числе, детский сад;

микрорайоны Карчевская роща и Галкино – полностью;

ул. 2-я Часовая – полностью, в том числе, № 46 (СИЗО №1), исправительная колония ИК-1, № 48 (наркологический диспансер), ЛИУ № 3, № 48а, ИК №5, №№ 54, 54а, 54в;

ул.2-я Часовая – теплопункт;

микрорайон Галкино –теплопункт;

ул. Автозаводская, №№ 1а ст. 31 (завод «Дормаш»), 1/корпус 2 (кондитерский цех), 1в (пожарная часть), 3, 3а, 8 (насосная тепловых сетей);

автобусный завод;

завод «Курганприбор»;

пр. Конституции, № 35;

ул. Сады Зауралья, № 6 (детский сад № 122).

Потребителей просят заранее сделать необходимый запас воды.

Курган, Ольга Федорова

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