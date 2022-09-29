Губернатор Шумков заявил, что ему задают вопросы о неготовности «ряда лиц» к мобилизации

Губернатор Курганский области Вадим Шумков заявил, что ему задают вопросы по «неготовности ряда лиц и органов к проведению полноценной мобилизации и своевременной комплектации уходящих парней». При этом он предложил сначала обеспечить всех мобилизованных мужчин необходимыми предметами быта, а затем «разобраться и спросить за неготовность, хаос и бардак в этих вопросах с тех, кто за них отвечает». Какие именно органы не были готовы к мобилизации – он не пояснил. Глава региона также просил не вставать в «умную позу», так как сейчас для этого неподходящее время. Кто именно встаёт в такую позу по мнению губернатора, к сожалению, тоже не вполне ясно. Своими мыслями о ходе мобилизации г-н Шумков поделился в своём телеграм-канале 29 сентября 2022 года.

В конце поста он опубликовал координаты для сбора помощи бойцам.

Вадим Шумков повторил, что регион снабжает мобилизованных граждан аптечками, спальными мешками и ковриками. К этому списку добавилась, согласно заявлению главы региона, многоразовая посуда.

Волонтёров, которые помогают со сбором вещей и необходимой амуниции для тех, кто едет в зону СВО, власти ориентировали на необходимые предметы: палатки, средства для обогрева и приготовления пищи, продукты походного приготовления.

Далее приводим текст поста губернатора полностью.

Частичная мобилизация объявлена в России президентом Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Она связана с необходимостью участия в специальной военной операции на Украине. Параллельно с мобилизацией шёл пятидневный референдум по вступлению в состав России Луганской, Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Курган, Наталья Ефремова

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