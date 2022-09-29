Курганские власти узаконили пожизненный пансион для злых бездомных собак

Курганские власти изменили порядок обращения с бездомными животными. Раньше, согласно региональному законодательству, после завершения карантинирования, лечения, маркирования, вакцинации и стерилизации неагрессивных собак возвращали на прежние места их обитания. Но в постановлении не было прописано – что делать с агрессивными.

В среду, 28 сентября, документ был дополнен. Теперь в нем говорится, что животные, которые не могут быть возвращены на прежние места обитания, содержаться в приютах до тех пор пока не найдется новый хозяин или до наступления естественной смерти.

Курган, Ольга Федорова

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