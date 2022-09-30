Суд отменил приказ курганских чиновников о нормативе накопления мусора в Зауралье

Прокуратура поставила под сомнение обоснованность тарифа на вывоз мусора в Зауралье. В ходе проверки надзорное ведомство вскрыло многочисленные нарушения при определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов.

«Так, замеры отходов уполномоченным органом производились в отсутствие выбранных участков поселений, сведений о количестве проживающих, информации о преобладающих отраслях производства, а также без учета всех категорий учреждений и предприятий. Указанные нарушения ставят под сомнение экономическую обоснованность установленных тарифов», – сообщили в прокуратуре Курганской области.

Защищая права жителей области хозяйствующих субъектов прокурор обратился в суд, в результате 26 сентября 2022 года приказ департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, устанавливающий нормы накопления ТКО, признан недействующим.

Курган, Ольга Федорова

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