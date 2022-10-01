Губернатор Шумков предложил после мобилизации провести национализацию

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил провести инвентаризацию и деприватизацию ряда частных предприятий. Такой вывод можно сделать из его поста, размещенного в телеграм-канале 1 октября.

«После завершения частичной мобилизации, наверняка, логичным будет вопрос частичной национализации. Особенно в отношении «выжимаемых досуха» активов тех, кто давно «мобилизовал» все украденные из России средства в недружественные страны. Они сами сделали свой выбор». – написал Шумков.

Ранее он уже неоднократно высказывался на тему национализации компаний, отмечая, что в некоторых сферах и ситуациях частная собственность более эффективна, а в некоторых лучше выбрать госмонополию.

Курган, Ольга Федорова

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