Эксперты рассказали, опасно ли пить воду из-под крана в Кургане

В Кургане водоснабжающая компания «Водный союз» обратилась к независимым экспертам для оценки качества питьевой воды, подготовленной Арбинскими очистными сооружениями, и рисков для здоровья при ее использовании. Такое решение было принято в связи с сезонными колебаниями химического состава воды, из-за которых в отдельные месяцы превышены нормы значений по таким показателям, как марганец, жесткость и сухой остаток.

«В заключении экспертов сказано, что «канцерогенные и не канцерогенные риски для здоровья населения всех изученных приоритетных веществ в питьевой воде централизованного водоснабжения находятся на минимальных и допустимых уровнях», – сообщили в «Водном союзе». Там добавили, что незначительное превышение нормируемых значений наблюдается только по жесткости, в связи с чем, рекомендуется доочищать водопроводную воду с помощью бытовых фильтров или кипятить ее.

Опираясь на данное заключение, Управление Роспотребнадзора по Курганской области приняло временные отклонения от гигиенических нормативов по таким показателям, как марганец (не более 1,0 мг/дм3), жесткость (не более 10,5 мг-экв/л) и сухой остаток (не более 1500 мг/л). Эти нормы будут действовать до окончания реконструкции ОСВ «Арбинка».

Напомним, со времени ввода в эксплуатацию «Арбинки» изменилось законодательство, произошло ужесточение требований к качеству питьевой воды. Существующая на сооружениях технология водоподготовки уже не позволяет выполнять очистку природной воды до современных норм, поэтому руководством «Водного Союза» совместно с региональным правительством было принято решение о реконструкции Арбинских сооружений, с внедрением на них более современных методов очистки, путем вхождения в федеральную программу «Чистая вода». Проект уже разработан и направлен в Главгосэкспертизу.

Курган, Ольга Федорова

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