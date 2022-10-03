В Кургане будут судить «правую руку» вора в законе

В Кургане будут судить 51-летнего помощника вора в законе и держателя воровского общака. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 и п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство с применением насилия).

«В 2003 году обвиняемый был наделен статусом «положенец» и стал занимать одно из высших положений в преступной иерархии, что, таким образом, дало ему право осуществлять отдельные организационно-распорядительные и дисциплинарные функции среди лиц, придерживающихся криминальной субкультуры, а также осуществлять руководящую роль в криминальном мире на территории Зауралья», – рассказали в прокуратуре Курганской области.

В надзорном ведомстве уточнили, что с 2003 года по сентябрь 2021 года «положенец» внедрял и развивал на территории региона преступную идеологию, сохранял преступные традиции и обычаи, руководил сбором денежных средств в так называемый «воровской общак» и занимался их распределением.

Уголовное дело направлено в Курганский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.

Курган, Ольга Федорова

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