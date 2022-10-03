Курганец отправился в колонию за изнасилование несовершеннолетней

Житель Кургана на 10 лет отправится в колонию за изнасилование несовершеннолетней. В октябре прошлого года 35-летний мужчина познакомился с потерпевшей на улице, после чего завел ее в свою квартиру, где совершил в отношении нее преступления сексуального характера.

Девушке удалось сбежать, оказав сопротивление. В тот же день мужчина был задержан, а после заключен под стражу. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ, п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ, ч.3 ст.30 п. «а» ч.3 ст.131 УК (изнасилование, насильственные действия сексуального характера). Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Курган, Ольга Федорова

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