Власти Кургана при странных обстоятельствах отказались от контракта с подрядчиком ремонта моста на Бурова-Петрова

В Кургане власти объявили повторный аукцион на ремонт моста на Бурова-Петрова. Договор с прежним подрядчиком, который выиграл торги, расторгли. Нового подрядчика власти Кургана выберут после 10 октября 2022 года.

Первый аукцион МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства Кургана» объявляли в июле 2022 года, победителем торгов стала компания «Сити Билдинг» из Екатеринбурга. В августе контракт расторгли по взаимному соглашению сторон, к работам подрядчик так и не приступил.

По словам собеседника агентства «Новый День» в компании, на таком варианте развития событий настояли представители муниципального учреждения.

«Заказчик вёл себя с самого начала необычно, почти сразу прислал уведомление об одностороннем отказе от контракта в связи с отсутствием в бюджете денег. Со стороны подрядной организации было предложение заключить допсоглашение и продлить срок исполнения контракта, то есть дождаться поступления средств и начать работы с тем объёмом поступлений, который есть. Однако заказчик отказался. Это показалось подрядчику странным – пришли к выводу, что если заказчик так себя ведёт на начальном этапе, то о строительстве не может идти речь», – сказал собеседник.

Управляющий компанией «Сити Билдинг» Виталий Чачин пояснил в беседе с агентством, что контракт расторгли, так как «он был невыполним в тех реалиях, которые сложились». Подробности он раскрывать не стал.

Курган, Наталья Ефремова

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