Курганские власти выдадут продуктовые наборы семьям участников СВО

Власти Курганской области выдадут продуктовые наборы семьям военнослужащих из 232-й реактивной артиллерийской Пражской Краснознаменной ордена Суворова бригады (базируется в Щучье). О том, что чиновники окажут помощь не только землякам, принимающим участие в СВО, но их родственникам, в ходе встречи с и.о. командира 232-й реактивной артиллерийской бригады Сергеем Степановым заявил губернатор Вадим Шумков.

«С и.о. командира 232-й реактивной артиллерийской бригады Сергеем Степановым. Летом мы уже отправляли партию груза для наших ребят в составе этой бригады на территории Донбасса. Сейчас приобрели и отправили для парней ещё снаряжения и допкомплектации почти на 6 млн рублей. Ребята воюют геройски. Будем поставлять все, что необходимо. Также окажем единовременную матпомощь их семьям», – написал Шумков в своем телеграм-канале.

«Планируется, что для них будут приобретены продуктовые наборы», – уточнила пресс-служба губернатора.

Курган, Ольга Федорова

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