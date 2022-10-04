Росприроднадзор требует за новый разлив сточных вод в Катайске 2,5 млн рублей

Муниципальное предприятие Катайска – ООО «Водоканал», эксплуатирующее очистные сооружения, должно выплатить 2,5 млн рублей за загрязнение почв канализационными стоками.

Требование об оплате ущерба направило в компанию Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Как сообщили «Новому Дню» в природоохранном ведомстве, нечистоты вылились из колодца центрального водоотводящего коллектора в июне 2022 года.

«Результаты проведенных ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» исследований подтвердили наличие превышений загрязняющих веществ в почве. Размер причинённого вреда составил более двух с половиной миллионов рублей. В случае неуплаты размера вреда в добровольном порядке сумма вреда будет взыскана через Арбитражный суд Курганской области», – рассказали в Росприроднадзоре.

Напомним, это не первый разлив нечистот в Катайске. В 2021 году «Водоканал» уже допускал сброс сточных вод, что привело к загрязнению почвы на площади более 25 тыс. кв. м.

«Вопреки требованиям экологического законодательства меры по устранению последствий загрязнения юрлицом не приняты, рекультивация нарушенных и загрязненных земель не проведена, восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, не обеспечено», – писала в октябре 2021 года прокуратура Курганской области.

Сточные воды из катайских очистных сооружений также попадают в реку Исеть. Прокуратура уточняла, что при этом очистные не были поставлены на госучет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, а «Водоканалом» не установлены аттестованные средства измерения объема сброса сточных вод в реку.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»