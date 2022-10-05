В Зауралье сельский чиновник освободил преступника от наказания

В Курганской области сельский чиновник совершил служебный подлог. В 2018 году бывший замглавы администрации одного из сельсоветов Шатровского района помог своему знакомому, приговоренному к обязательным работам за управление автомобилем в нетрезвом виде, избежать наказания. Водитель должен был отработать 240 часов в администрации сельсовета, но не сделал этого, а замглавы сельсовета внес ложные сведения в табель учета о том, что повинность якобы отработана.

«В результате незаконных действий обвиняемого мужчина был снят с учета в уголовно-исполнительной инспекции и фактически уклонился от отбытия назначенного мировым судом наказания, основной целью которого является исправление осужденного». – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

В итоге сельского чиновника обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог), ч.1 ст.285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы).

Расследование дела завершено, в ближайшее время его рассмотрит суд.

Курган, Ольга Федорова

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