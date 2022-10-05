Силовики изучат действия врачей и чиновников Депздрава из-за гибели пациента в пожаре Щучанской больницы

В результате пожара 5 октября 2022 года в Щучанской центральной районной больнице погиб пациент. Силовики уже возбудили уголовное дело, квалификация – ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Обстоятельства гибели раскрывают в пресс-службе следственного управления СК по Курганской области. Погибший – 1962 года рождения.

«В палате терапевтического отделения произошло возгорание, в результате которого погиб пациент. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится дополнительный осмотр места происшествия с участием представителей испытательной пожарной лаборатории. Причины и обстоятельства произошедшего возгорания устанавливаются»,– говорится в сообщении ведомства.

Следователи намерены дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц лечебного учреждения и органов здравоохранения.

фото – материалы уголовного дела

Щучанский округ, Наталья Ефремова

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