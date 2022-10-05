Силовики изучат действия врачей и чиновников Депздрава из-за гибели пациента в пожаре Щучанской больницы

В результате пожара 5 октября 2022 года в Щучанской центральной районной больнице погиб пациент. Силовики уже возбудили уголовное дело, квалификация – ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Обстоятельства гибели раскрывают в пресс-службе следственного управления СК по Курганской области. Погибший – 1962 года рождения.
«В палате терапевтического отделения произошло возгорание, в результате которого погиб пациент. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится дополнительный осмотр места происшествия с участием представителей испытательной пожарной лаборатории. Причины и обстоятельства произошедшего возгорания устанавливаются»,– говорится в сообщении ведомства.
Следователи намерены дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц лечебного учреждения и органов здравоохранения.
фото – материалы уголовного дела
Щучанский округ, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube