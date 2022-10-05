Глава курганского района пообещал отключить жителям холодную воду

Глава Звериноголовского района Курганской области Олег Курочкин пообещал жителям села Круглое отключить холодную воду, если они не оплатят долги за коммунальные услуги.

«В соответствии со ст.153, 155 Жилищного кодекса РФ и ст. 249 Гражданского кодекса РФ вы обязаны ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, вносить плату за холодную воду. На 1 октября 2022 года задолженность населения с. Круглое перед МУП «Родник» составила 170 тыс. руб. Просим внести вовремя оплату за коммунальную услугу. В случае неоплаты будет приостановлена подача коммунальной услуги и восстановлена после погашения задолженности и возмещения затрат на проведение работ по восстановлению подачи коммунальной услуги», – написал Олег Курочкин на своей странице в ВКонтакте.

Он добавил, что добровольное погашение задолженности позволит жителям избежать дополнительных расходов, связанных со взысканием долга в судебном порядке.

Стоит отметить, что отключить холодное водоснабжение за долги можно только в частных домах. В многоквартирных домах закон запрещает перекрывать холодную воду независимо от ситуации.

Курган, Ольга Федорова

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