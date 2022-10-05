Жители Кургана стоят в очереди к ортодонту по 7 лет

Жители Кургана жалуются на то, что стоят в очереди к ортодонту несколько лет. Об этом люди написали в социальной сети в ВКонтакте под постом, в котором обсуждалось качество стоматологической помощи в детской клинике на ул. Карельцева в областном центре.

«Департамент здравоохранения Курганской области, а к ортодонту как можно попасть?? Мы стоим в очереди к ортодонту уже 7 лет! В прошлом году обещали, что до конца 2021 года подойдет наша очередь... и вот еще год прошел... 7 лет очереди... и еще не известно сколько ждать!», – написала Наталья Казакова.

Пользователи сообщают, что месяцами не могут получить талон и к обычному стоматологу. При попытке оформить запись к специалисту через сервис «поликлиника 45.ру» выясняется, что в Кургане работает только один детский стоматолог.

«Я как увидела, что в Кургане 1 детский стоматолог, но в Макушино 5 врачей мне аж поплохело! Возникает вопрос о работе глав врача, департамента и всех: где врачи? Что вы сделали что запись к 1 врачу и то в неделю 5 талонов. Вы считаете нормально? Мне дочке тоже надо лечить зуб срочно, и само собой буду играть в вашу лотерею записи. Наверное надо писать в приемную Путина со скринами», – говорит Наталья Медведева.

Качеством медпомощи в поликлиники люди тоже недовольны, пользователи рассказывают о хамском отношении к пациентам, случаях удаления зубов без анестезии. В комментариях есть даже история про то, как врач рассверлила ребенку здоровые зубы и затолкала в них пломбы пальцами.

В департаменте здравоохранения Курганской области признались, что настоящее время отмечается значительный дефицит детских врачей-стоматологов. «При появлении острой боли (не связана с приемом пищи, самопроизвольная, ночная) помощь оказывается ежедневно в дежурном кабинете», – сообщили в ведомстве.

Курган, Ольга Федорова

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