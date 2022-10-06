Курганские чиновники проверили, как кормят мобилизованных

Замгубернатора Курганской области Владимир Архипов и директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков съездили в воинскую часть, чтобы проверить, в каких условиях живут и проходят обучение мобилизованные из Курганской области.

«Условия содержания наших военнослужащих нормальные. Посмотрели их быт. Заходили в столовую, питание отличное. Формой все обеспеченны. Проговорили, какие еще просьбы, кого что волнует. Боевой дух хороший. Унылых из всех, с кем общались, ни одного не видели. Часть из них сейчас на занятиях. Прошли, пообщались, посмотрели», – рассказал Станислав Носков.

В правительстве Курганской области напомнили, что все желающие помочь мобилизованным, могут воспользоваться пунктами сбора помощи в Кургане по двум адресам: ул. Советская, 110 и ул. Техническая, 4. Ежедневно без выходных с 10:00 до 19:00. Также помощь принимают центры социального обслуживания.

Курган, Ольга Федорова

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