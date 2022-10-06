Курганские власти решили построить 10-этажный дом

Власти Зауралья собираются построить 10-этажный жилой дом по адресу ул. Сергея Сущенко, 6 в Кургане. 27 сентября 2022 года на сайте Госзакупки была размещена заявка от ГКУ УКС Курганской области на выполнение работ по проектированию этого объекта капстроительства. Цена контракта – 7,4 млн рублей. Согласно предпроектной документации, в доме будет 220 квартир (111 однокомнатных, 89 – двухкомнатных и 20 трехкомнатных).

Финансироваться проектирование многоэтажки будет из федерального и областного бюджетов. Для каких целей и за чей счет будет строиться здание – неизвестно. Почему проектную документацию изготавливает УКС за счет бюджета, а не застройщик за свой счет, – тоже неясно. Чиновники не комментируют закупку. На официальный запрос, отправленный «Новым Днем» в департамент информационной и внутренней политики Курганской области еще 27 сентября, ответ не поступил до сих пор.

Курган, Ольга Федорова

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